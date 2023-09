O IP3 é, há quase 20 anos, objeto de promessas por quem quer os votos das gentes de Viseu.



Desde a campanha para as legislativas de 2005 que as promessas sobre o IP3 acompanham o calendário.



Em março de 2008 assisti a um desses momentos, com Sócrates. A acompanhá-lo estava a sua corte distrital. O anúncio era a autoestrada para substituir o IP3.









