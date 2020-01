Beco sem saída

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 17.01.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Nas eleições do PSD, existe um fenómeno que não cessa de me surpreender: a quantidade de figurantes de esquerda, ou até de extrema-esquerda, que defende Rui Rio com unhas e dentes. É comovente. Sobretudo quando a estratégia de Rio, nas palavras do próprio, é ir buscar votos à esquerda.Os camaradas, que seriam as primeiras vítimas dessa estratégia, não se incomodam. Pelo contrário: até... < br />