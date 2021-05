A direita portuguesa festejou a vitória do PP em Madrid. Fez bem. Se não são ‘nuestros hermanos’ a animar o baile, o pessoal ainda morre de tédio. Basta ouvir Rui Rio, o suposto ‘líder’ da oposição, que só vai à convenção do MEL – Movimento Europa e Liberdade porque, palavras do próprio, também lá estão socialistas. Se não estivessem, ele jamais frequentaria ...