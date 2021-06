Um estudo recente do ICS/Universidade de Lisboa informa que 63% dos portugueses não dizem que não a um líder político autoritário. Não interessa se esse líder vem da caserna – ou, prolongando uma tradição muito nossa, das altas esferas do saber (já tivemos dois no século XX, importados da universidade). O que interessa é que governe com mão de ferro, sem prestar contas ao Parlamento e aos eleitores.