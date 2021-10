Rui Rio gosta de disparar sobre as sondagens. Mas se Rio fosse um homem grato, já teria um altar lá em casa para acender uma vela a todas as empresas que as fazem. Por três motivos.Primeiro, porque sondagens modestas para o PSD podem alimentar nos adversários a sensação ilusória de que já está tudo ganho, desmobilizando o eleitorado.