Portugal começou a exigir a demissão de Eduardo Cabrita logo no Verão de 2019, depois do caso das golas antifumo. Eu, pelo contrário, olhei para o ministro com curiosidade antropológica: até onde seria ele capaz de ir?Obviamente, até onde o deixassem. E o primeiro-ministro deixou: no dia da sua demissão, Eduardo Cabrita relembrou-nos que foi o ministro da Administração Interna com o mais longo mandato em democracia.