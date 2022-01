Rui Ramos pergunta no ‘Observador’ se as eleições são para esquecer. Boa pergunta: quando olhamos para os três espectros que pairam sobre a nação – a pandemia, a inflação, a regionalização –, constatamos com pasmo que raros se atreveram a discuti-los. Se juntarmos ao trio uma alergia geral à reforma do Estado, é legítimo presumir que teremos mais do mesmo, ganhe quem ganhar.