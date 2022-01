Ainda me lembro desses tempos primitivos em que perguntava aos sábios: as pessoas estão a morrer ‘de’ Covid ou ‘com’ Covid? Os sábios, horrorizados com o pedantismo gramatical, abjuravam o ‘negacionista’. De Covid, com Covid – que interessa isso, seu monstro?Por acaso, interessa: sem essa distinção, como aplicar medidas sanitárias que sejam razoáveis, proporcionais e, já agora, eficazes?