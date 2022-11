Era Sá de Miranda quem escrevia: ‘Não me temo de Castela/ Donde guerra inda não soa,/ Mas temo-me de Lisboa,/ Que ao cheiro desta canela/ O reino nos despovoa.’ Passaram cinco séculos.



É como se tivesse sido ontem. Uma vez mais, as nossas ameaças não vêm de Espanha, nem da Europa, nem do mundo. Vêm de Lisboa, onde uma classe dirigente acomodada e medíocre, de mão estendida para a ‘canela’ europeia, vai enxotando os melhores para a porta de saída.









