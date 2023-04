Augusto Santos Silva é um incansável defensor da democracia contra a direita radical. Mas sobre os abusos que se passam na sua casa, e que incluem reuniões nas vésperas de audições parlamentares entre assessores do governo, deputados do PS e a CEO da TAP, o nosso Augusto tem pouco a dizer. Não quero acreditar que a consciência moral do homem entra em férias com a imoralidade dos seus.









