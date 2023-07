Há uma certa histeria no ar com as eleições em Espanha. O PP, provável vencedor, pode levar a direita radical para o poder? Pode. Mas é preciso relembrar, antes de começarem os achaques, que foi Pedro Sánchez quem encostou Núñez Feijóo à parede ao recusar o ‘pacto de regime’ que o líder dos populares lhe propôs.









