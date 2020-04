Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 19.04.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Austeridade: vem aí ou não? Primeiro era não, agora é talvez. O que aconteceu para que António Costa mudasse de opinião?Facto: as projecções do FMI para este ano não ajudaram à mentira. Com uma dívida pública nos 135% do PIB (estimativa optimista) e sem ‘coronabonds’ para nos salvarem, qualquer um é capaz de antecipar a reacção dos famosos ‘mercados’.