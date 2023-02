Há livros que vamos relendo ao longo da vida e que corrigem impressões primeiras. Nem sempre a experiência é agradável.



Livros que deixaram uma memória feliz revelam-se decepções quando os revisitamos mais tarde (aconteceu com ‘O Velho e o Mar’, de Hemingway, relido há pouco).



E o inverso também acontece: desilusões de juventude que adquirem contornos fortes e sábios com a passagem do tempo.









