Depois de uma longa agonia, Luís Montenegro ganhou juízo. Ou, então, foi o Presidente da República que lhe inculcou umas luzes à marretada. Vai dar ao mesmo. Com o Chega, não há governos nem ‘geringonças’, disse ele na CNN. Isso significa, trocado por miúdos, que o PSD não está disposto a alienar o centro com as ambiguidades do costume, muito menos a destruir o ‘voto útil’ no partido.









