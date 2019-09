Castelo de cartas

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 28.09.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Ainda me lembro: o PSD tinha sondagens de miséria e os apologistas do dr. Rui Rio, com ar sapiente, sorriam e explicavam. Era impossível fazer melhor, diziam eles, sobretudo para quem acusava o líder do PSD de não fazer oposição que se visse. António Costa, reconhecidamente um génio, era uma muralha intransponível.Começou a campanha. E bastou ao dr. Rui Rio acelerar um pouco a carripana para que o PSD descolasse da ... < br />