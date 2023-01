Pedro Nuno Santos bateu com a porta no governo e no partido. A ideia é cortar as amarras com este PS e preparar um outro, onde o seu juvenil esquerdismo, que já nos custou couro e cabelo, possa finalmente florescer.



É uma hipótese. Mas uma hipótese remota, que precisa de um cataclismo para acontecer: o governo não durar até ao fim.









