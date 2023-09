Paris acabou com as trotinetes. Será que Lisboa seguirá os bons exemplos? Espero que sim. Aviso já que nada tenho contra a teoria das trotinetes. O meu problema é com a prática, ou seja, com os condutores das ditas e a falsa virtude que exalam. Parece que os estou a ver: montados sobre o aparelho com aqueles ares de soberba que os fanáticos do ambiente acabam sempre por adquirir.









