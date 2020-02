O vírus da histeria

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 28.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Já temos um português com o famoso vírus? No momento em que escrevo, ainda não. Mas as televisões e os jornais não descansam: ao mínimo sinal de alerta, lá se instalam às portas dos hospitais, como se estivesse para nascer um bebé da realeza.O vírus faz lembrar a nossa antiga relação com o Festival da Eurovisão, antes da vitória inusitada: se os outros já tinham troféus,...