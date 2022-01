A vítima é o herói do nosso tempo, escreveu o filósofo italiano Daniele Giglioli, e não se enganou: lemos ou vemos ou escutamos as notícias. E metade das matérias lidam com vítimas, reais ou imaginárias, que desfilam as suas dores perante o nosso olhar condoído. Se Nietzsche abominava a cultura ressentida que enterrou o espírito heroico da Antiguidade, tremo só de pensar o que teria dito do masoquismo instalado no século XXI.