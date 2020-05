Sinais trocados

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 17.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Avisei ontem, neste espaço: para impedir o colapso da economia, as autoridades ainda iriam implorar aos portugueses para que saíssem à rua. António Costa fez as honras da casa: a deambular por um Chiado deserto (ou, como dizem os chiques, sem ‘o horror do turismo’), o primeiro-ministro quis dar um exemplo de confiança.É inútil. O povo está com medo e, além disso, está confuso: como pode o primeiro-ministro ...