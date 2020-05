Toca a todos

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 31.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 31.05.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Ainda me lembro: quando o bicho apareceu por aí, o Porto foi apresentado como um caso singular. Havia infectados por lá e os nativos, nos dizeres de uma televisão, eram gente analfabeta e cavernícola, que se contaminava por desporto.Esta conversa sempre me pareceu aberrante. Não por motivos ‘bairristas’, atenção: como homem do Norte, estou-me nas tintas para as guerras entre quintais. O problema é sanitário: ao ...