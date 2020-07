Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 10.07.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Ninguém sabe ao certo o que se passava nas reuniões do Infarmed, agora suspensas. Mas pelos relatos clandestinos que vinham de lá, parece que os ‘especialistas’ começaram a não subscrever a narrativa oficial do governo. Estava tudo bem? Os jovens é que eram inconscientes? Andámos a testar demais? Não, não e não, disseram eles. Embora no capítulo do ‘sim’ os mesmos especialistas eram parcos em ...