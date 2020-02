E o Óscar de Melhor Filme vai para...'Parasitas'. Conheça todos os vencedores da noite

04h30 - Termina assim a cerimónia da 92ª entrega dos prémios da Academia das Artes e Ciências Cinematográficas, dos Estados Unidos.



Termina assim a cerimónia da 92ª entrega dos prémios da Academia das Artes e Ciências Cinematográficas, dos Estados Unidos. 04h28 - Chegou o momento pelo qual todos esperavam! 'Parasitas' vence o Óscar de Melhor Filme e faz história no Dolby Theatre, ao ser a primeira película estrangeira a vencer o galardão mais importante da Academia. Os outros candidatos ao Óscar de Melhor Filme eram "Ford vs. Ferrari", "O Irlandês", "Jojo Rabbit", "Joker", "Mulherzinhas", "Marriage Story", "1917" e "Era Uma Vez em... Hollywood". O prémio foi entregue à equipa de produção, constituída por Kwak Sin Ae e Bong Joon Ho, pela atriz Jane Fonda, sob fortes aplausos no Dolby Theatre, em Los Angeles.























































04h13 - Renée Zellweger venceu o Óscar de Melhor Atriz Principal pelo filme 'Judy', deixando para trás vários nomes de peso tais como Scarlett Johansson e Charlize Theron.























































04h06 - E o Óscar de Melhor Ator Principal vai para...Joaquin Phoenix, pela sua interpretação no filme 'Joker'. Esta atribuição era talvez a mais expectável e esperada da cerimónia.























































03h59 - Chegou a hora de apresentar o 'In Memoriam', o obituário que homenageia todas as pessoas ligadas à indústria do cinema que morreram no último ano. Billie Eilish embalou o momento e subiu ao palco para cantar 'Yesterday', tema dos Beatles, ao lado do irmão Finneas O'Connell.























































03h54 - E o Óscar de Melhor Realizador vai para...Bong Joon Ho, pelo filme 'Parasitas'! O realizador falou em sul-coreano, visivelmente emocionado, perante a plateia do Dolby Theater, que o aplaudia de pé. Prometeu que iria "beber até cair" para celebrar a conquista.























































03h46 - '(I'm Gonna) Love me Again', de Elton John, é a Melhor Canção Original para a Academia, referente ao filme 'Rocketman'.























































03h39 - E o Óscar para Melhor Banda Sonora Original foi entregue a 'Joker', o primeiro galardão da noite para o filme de Todd Phillips.

















































03h28 - Elton John proporciona um momento musical contagiante com a música '(I'm Gonna) Love Me Again' do filme 'Rocketman'. É uma das fortes candidatas a vencer o Óscar de Melhor Canção Original.











03h24 - Sem grandes surpresas, 'Parasitas' é o grande vencedor do Óscar na categoria Melhor Filme Internacional.























































03h20 - 'Bombshell: O Escândalo' vence na categoria de Melhor Maquilhagem e Cabelo.

























































03h15 - O filme de Sam Mendes continua a somar Óscares. É o terceiro da noite para '1917', desta vez na categoria de Melhores Efeitos Especiais.























































03h06 - A atriz Cynthia Erivo interpreta Stand Up (do filme 'Harriet'), que concorre à categoria de Melhor Canção Original, numa atuação emocionante e cheia de simbolismo.























































03h02 - Tom Hanks sobe ao palco para anunciar a abertura do Academy Museum of Motion Pictures, em Los Angeles. A data de inauguração está marcada para 14 de dezembro de 2020. O museu vai contar com cinco pisos e será uma homenagem à sétima arte.



03h01 - Michael McCusker e Andrew Buckland conquistam o galardão dourado na categoria de Melhor Montagem por 'Ford vs. Ferrari'.

























































02h58 - O Óscar de Melhor Direcção de Fotografia foi entregue à película '1917?' (que acumula o segundo prémio).























































02h48 - O filme '1917', de Sam Mendes, conquista o primeiro troféu da noite na categoria Melhor Montagem de Som.

























































02h36 - O Óscar de Melhor Montagem de Som foi entregue a Donald Sylvester, pelo filme 'Ford Vs. Ferrari'.























































02h29 - Desta é que ninguém estava à espera! Eminem sobe ao palco, para surpresa de todos, para interpretar a música 'Lose Yourself', do filme '8 Mile', protagonizado pelo próprio em 2002, pela qual ganhou um Óscar à epóca. O momento musical - que não deixou ninguém indiferente no Dolby Theatre - ocorre após a exibição de uma compilação que recorda músicas que fizeram parte de trilhas sonoras de filmes nos últimos anos.



















































02h19 - A categoria de Melhor Atriz Secundária foi arrebatada por Laura Dern, no filme 'Marriage Story'! "Fui abençoada por interpretar mulheres extraordinárias", disse a atriz na sala de entrevistas do Dolby Theatre. "Há cinco anos não teria tido a oportunidade de interpretar uma advogada de divórcio assim ou a CEO de uma empresa tecnológica", afirmou, considerando que o caminho está mais aberto para a nova geração de atrizes.























































02h12 - 'Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)' é o grande vencedor da categoria Melhor Documentário (Curta).

























































02h09 - E o Óscar para Melhor Documentário vai para...'American Factory', produzido por Barack e Michelle Obama. O prémio foi aceite por Steven Bognar e Julia Reichert.























































02h03 - Chrissy Metz, atriz da série 'This is Us' sobe ao palco para cantar 'I'm Standing With You', uma das músicas nomeadas para Melhor Canção Original. Pertence ao filme 'Breakthrough' e é da autoria de Diane Warren.

























































02h00 - ‘Mulherzinhas’ vence o Óscar de Melhor Guarda-Roupa. Jacqueline Durran subiu ao palco para receber o galardão, que já tinha conquistado em 2013 com o filme ‘Anna Karenina’.





















































01h55 - O filme 'Era uma Vez... em Hollywood' conquista a segunda estatueta da noite na categoria de Melhor Cenografia. O prémio foi entregue a Barbara Ling e Nancy Haigh.

























































01h50 - O Óscar de Melhor Curta-Metragem (Imagem Real) foi atribuído a 'The Neighbor’s Window', de Marshall Curry.























































00h14 - A elegância irrepreensível de Penélope Cruz invade a passadeira vermelha do Dolby Theatre. A atriz é um dos nomes que vai conduzir a cerimónia.

























































00h04 - Greta Gerwick pisa a passadeira vermelha e é alvo de vários aplausos e elogios rasgados. A realizadora do filme 'Mulherzinhas' não foi nomeada para o prémio de Melhor Realizador, motivando várias críticas à Academia, acusada de sexismo.























































23h32 - Roman Griffin Davis e Archie Yates, os petizes do filme 'Jojo Rabitt', invadiram a passadeira vermelha com uma boa dose de fofura.























































23h25 - Uma das maiores surpresas da noite é a cantora Billie Eilish, que com o seu estilo irreverente, pisa a passadeira vermelha num 'look' Chanel dos pés à cabeça.

























































23h17 - O realizador Spike Lee enverga uma indumentária que surge como

























































23h14 - Chegou Laura Dern, uma das nomeadas para o prémio de Melhor Atriz Secundária, pela sua interpretação no filme 'Marriage Story'.

























































22h49 - A cantora Diane Warren chega ao Dolby Theatre. A cantora está nomeada para o Óscar de Melhor Canção Original com a música 'I'm Standing With You', do filme 'Breakthrough'. Apesar de já ter estado nomeada várias vezes, nunca recebeu uma estatueta dourada, pelo que hoje seria a primeira vez.

























































22h35 - Bong Joon-ho, realizador do filme 'Parasitas', chega à passadeira vermelha. O sul-coreano é um dos favoritos a vencer o Óscar de Melhor Realizador.

























































22h12 - George Mackay, o protagonista do filme '1917', chega à cerimónia acompanhado por Dean-Charles Chapman. O ator é uma das estrelas da noite, apesar de não estar nomeado pela sua interpretação no filme do realizador Sam Mendes.























































22h00 - A passadeira vermelha do Dolby Theatre, em Hollywood, começa a transformar-se num palco de celebridades, que com os seus 'looks' mais ou menos discretos, invadem Hollywood para a noite mais importante da indústria cinematográfica.























































A 92.ª entrega dos Óscares acontece este domingo, no Dolby Theatre, em Hollywood, na segunda edição consecutiva sem apresentador, e com uma nuvem de críticas sobre a falta de diversidade nos nomeados a pairar sobre a Academia.



A cerimónia terá, em vez do tradicional anfitrião, um rol de 40 celebridades que irão passar pelo palco para apresentar as 24 categorias dos prémios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, incluindo Jane Fonda, Tom Hanks, Penélope Cruz, Spike Lee e Gal Gadot.



No total, haverá 34 filmes individuais a competir em duas dúzias de categorias, mas as escolhas dos nove mil membros da Academia, que em 2016 se comprometera a duplicar o número de membros de perfil diverso até 2020, suscitaram novas críticas na indústria.



Desde que as nomeações foram conhecidas, a 13 de janeiro, várias vozes apontaram a ausência de mulheres indicadas na categoria de realização e a predominância de atores brancos nas quatro categorias de representação, com Cynthia Erivo a ser a única não branca nomeada.



Uma dessas vozes foi a do autor Stephen King, que depois de trocas controversas no Twitter sobre o tema, publicou um artigo de opinião no jornal The Washington Post dizendo que os Óscares continuam armados em favor das pessoas brancas e que os avanços feitos na indústria cinematográfica estão longe do que deveria ser.



Um sentimento semelhante foi transmitido por Joaquin Phoenix no seu discurso de vitória nos prémios da Academia Britânica de Artes do Cinema e da Televisão (BAFTA), que foram entregues a 02 de fevereiro. O ator, que venceu pelo seu aclamado papel em "Joker", criticou o "racismo sistémico" e o privilégio que lhe permitiu receber o reconhecimento constante de que outros atores "merecedores" são barrados.



Phoenix é um dos favoritos a vencer novamente esta noite, sendo "Joker" o filme mais nomeado para os Óscares 2020, com 11 indicações, entre as quais Melhor Filme, Melhor Realizador (Todd Phillips) e Melhor Banda Sonora.



"O Irlandês", "Era uma Vez... em Hollywood" e "1917" receberam 10 nomeações cada e estarão frente a frente nas categorias mais cobiçadas de Melhor Filme e Melhor Realização.



"Jojo Rabbit" está nomeado para seis estatuetas, o mesmo número de "Mulherzinhas", "História de um Casamento" e "Parasitas". "Ford v. Ferrari" tem quatro, incluindo para Melhor Filme, e "Bombshell" e "Os Dois Papas" receberam três.



Scarlett Johansson, que nunca tinha sido nomeada para uma estatueta dourada, poderá levar duas para casa esta noite, depois de receber indicações simultâneas na categoria de Melhor Atriz pelo papel em "História de um Casamento" e na de Melhor Atriz Secundária por "Jojo Rabbit", uma rara ocorrência nas nomeações da Academia.



Os portugueses Sérgio Martins e Edgar Martins também poderão sair vitoriosos da cerimónia em Hollywood, se o filme espanhol da Netflix "Klaus" vencer o Óscar de Melhor Animação (longa-metragem).



Ainda em português, o filme "Democracia em Vertigem", que retrata de uma forma pessoal o 'impeachment' de Dilma Rousseff e a ascensão de Jair Bolsonaro ao poder, da autoria da brasileira Petra Costa, está na corrida pela estatueta de Melhor Documentário (longa-metragem).



Nos dias que antecederam a grande noite de Hollywood, os nomeados nas categorias de representação receberam um saco de ofertas, avaliado em 215 mil dólares, com prendas extravagantes que incluem um vaporizador de ouro de 24 quilates, um cruzeiro de luxo de 12 dias, chocolate com canábis e um cartão-oferta para tratamentos de Botox e laser. O saco, que não está afiliado à Academia, foi entregue pela agência de 'marketing' Distinctive Assets pelo 18.º ano consecutivo.



