Dois infetados em Portugal e casos a aumentar em Espanha. Acompanhe em permanência a evolução do coronavírus

São 44 os casos de doentes com uma pneumonia de origem desconhecida reportados pelas autoridades chinesas. O agente causador é ainda desconhecido.



Surgiram várias teorias. Cientistas acreditam que cobras venenosas consumidas pela população chinesa podem estar na origem do coronavírus. Estes animais são vendidos no mercado de frutos do mar em Wuhan, China, cidade onde o vírus se propagou.



De acordo com o The Conversation, inúmeros cientistas têm vindo a analisar o código genético do coronavírus e, recentemente, descobriram que o código presente nas amostras é idêntico ao de outros vírus presentes em cobras, morcegos e pássaros.