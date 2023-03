Marcelo Rebelo de Sousa é sempre o rei da meia-dose: crítico do governo ou compreensivo com as suas falhas, é tudo uma questão de perspectiva. Foi duro com o executivo? Dentro do género: um governo ‘requentado’ não é propriamente um elogio.



Ao mesmo tempo, lá veio a conversa sobre o ‘contexto internacional’ (para ‘enquadrar’ a balbúrdia) e os anos que António Costa já leva às costas (como se isso fosse atenuante).









