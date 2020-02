Vasco e Eça

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 22.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 22.02.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Vasco Pulido Valente foi um dos maiores escritores portugueses do nosso tempo. Uso a palavra ‘escritor’, e não cronista ou ensaísta, porque essas divisões de classe só existem nos espíritos pequenos.O Vasco nunca foi um deles: acertou muitas vezes, errou outras tantas – mas nunca se perdeu na insignificância. Porquê? Não, o segredo não está apenas na inteligência ou no estilo. Está no facto,...