A pandemia vai deixar uma conta pesada. E não é seguro que a ‘bazuca’ europeia ou o regresso do turismo possam salvar completamente a honra do convento. Que fazer? Uma sugestão: promover o país como o destino ideal para a prática da corrupção. Depois da decisão instrutória, está visto que não temos leis nem procedimentos para punir os crimes de colarinho branco. Donde, melhor beneficiar com eles, desde que ...