Não há limites

Antigamente, quando havia incompetência grave, os ministros faziam uma vénia e retiravam-se para longe, sob uma chuvada de assobios. Agora, não é preciso: basta remover a pedra do sapato.



Funcionários do SEF espancaram até à morte um cidadão ucraniano? Extinga-se o SEF, ordenou o ministro, apesar da responsabilidade última ser dele. Os adeptos do Sporting festejaram o título sem freios e ajudaram a arruinar o Verão turístico nacional? Reveja-se o direito de reunião e manifestação, sugeriu o ministro, apesar da inacção do MAI ter sido indecorosa.