Quando o parlamento aprovou a aberrante ‘carta’ dos direitos na era digital, dei um desconto. Se os deputados prestassem atenção a todas as leis que aprovam, isso seria uma violência sem nome. Naquela tarde, devem ter passado os olhos pelo texto e, entre bocejos, lá despacharam o serviço.Não caiu bem: nos dias seguintes, pessoas com actividade cerebral explicaram que a ‘carta’, sobretudo o seu artº 6º, abria as portas à censura do Estado. Os deputados, estremunhados, prometeram ‘repensar’.