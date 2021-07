Mais uma rodada

De vez em quando, a pátria afadiga-se com uns debates muito sérios sobre ‘o atraso português’ e ‘as receitas para sairmos da crise’. António Costa não dá para o peditório. Mais importante do que discutirmos ‘se o copo está meio cheio ou meio vazio’, afirmou o primeiro-ministro no parlamento, é sabermos ‘como é que vamos encher o copo’.E a resposta, pelo menos desde 1415, é sempre a mesma: esperando que alguém de fora – africanos, indianos, brasileiros, europeus – possa servir de chafariz. É uma vida que não se recomenda?