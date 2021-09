As coisas estão animadas entre Marcelo e Costa. Já estavam animadas desde o início do segundo mandato presidencial. Mas, a cada semana que passa, o confronto ganha outras proporções.No congresso do PS, Costa lembrou a Marcelo os seus deveres como garante da estabilidade. Marcelo, pelo ‘Expresso’, ofereceu-lhe um pouco dessa estabilidade: em 2023, o primeiro-ministro sai de cena, disse ele.