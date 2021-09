As autárquicas aproximam-se e Rui Rio afasta-se delas. Em 2025 é que vai ser, disse o líder do PSD, que já começa a preparar o discurso da grande vitória autárquica – para daqui a 4 anos. E porquê em 2025?A explicação é a melhor parte: porque 70 autarcas socialistas não se poderão recandidatar. Eis um belo retrato de Rui Rio, pela mão do próprio: o poder não existe para ser conquistado;