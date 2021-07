Bom senso e decoro

Luís Filipe Vieira disse adeus ao Benfica. Mas o mais espantoso não foi esta despedida. Foi a hipótese, alimentada pelo próprio durante uns dias, de que talvez pudesse regressar. Bizarro?Talvez, se tivermos em conta que o essencial do processo lida com a promiscuidade alegadamente criminosa entre os negócios privados de Vieira e a presidência do clube. Mas nada bizarro se nos lembrarmos que, há menos de um ano, Vieira tinha o primeiro-ministro e o presidente da Câmara de Lisboa na comissão de honra da sua recandidatura. Costa e Medina ‘não sabiam de nada’? Errado. Já sabiam de muito – e mesmo assim não hesitaram à vassalagem. Pior: teve de ser o próprio Vieira a dispensá-los dessas figuras.