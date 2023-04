Em conversas com um colega de esquerda, disse três coisas sobre a visita de Lula a Portugal: Lula deve ser recebido com toda a dignidade; Lula podia perfeitamente assistir, como convidado, à sessão solene do 25 de Abril; Lula jamais devia poder discursar no parlamento nesse dia.



O colega em causa, depois de um curto-circuito momentâneo que o levou a um esgar de dor, vociferou três ideias das suas: criticar Lula é fazer o jogo de André Ventura;









