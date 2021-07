Ditaduras sanitárias

Ainda não se chegou à vacinação obrigatória contra a Covid-19. Mas, para usar o velho adágio, há várias formas de esfolar um gato. A mais eficaz, como se vê em França, é exigir prova de vacinação para que as pessoas possam fazer a sua vida normal. Queres entrar em restaurantes? Lojas? Transportes? Mostra-me que és digno. Porque, se não fores, estás excluído da sociedade civilizada. Pelo menos, até tomares a vacina.Este arranjo parece-me abusivo pela sua manifesta segregação: de um lado, os ‘puros’; do outro, os ‘impuros’. Onde é que eu já ouvi esta conversa?Mas o arranjo é também um contra-senso, tendo em conta a lógica da vacinação: eu decido proteger-me dos outros, independentemente das escolhas dos outros. E isso basta. As vacinas não conferem protecção a 100%? Verdade. Mas eu prefiro uma sociedade que aceita riscos mínimos a uma ditadura sanitária que só aceita a segurança máxima.