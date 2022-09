Agora não há desculpas para não reformar, disseram os cândidos, quando António Costa venceu com maioria absoluta. O que eu me ri! O homem tinha acabado de ser reeleito com o voto maciço de quem não quer mudanças – pensionistas e funcionários públicos – e já lhe estavam a pedir que enfiasse a cabeça no cepo.









