O crânio socialista

Às vezes tenho pena de não ser socialista. Deve ser bom viver naquele mundo. Exemplo: os combustíveis custam os olhos da cara? Então é fixar as margens máximas de venda, determinou o ministro do Ambiente. Descer impostos, que são a parte gigantesca da coisa, é hipótese que não passa pelo crânio socialista.E quando não se fixam preços que só garantem poupanças ridículas, vai-se diretamente ao bolso do contribuinte. Novo exemplo: há falta de dinheiro para cumprir a megalomania do novo plano de concessão da RTP? Nenhum problema: nas palavras da deputada socialista Mara Lagriminha, é carregar na Contribuição Audiovisual sem hesitações. Exato: aquela contribuição que todos os meses já aduba a conta da luz.