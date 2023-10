CRISE NO MÉDIO ORIENTE: Ataque do Hamas a Israel faz 100 mortos. Retaliação mata quase 200 pessoas

Marisa Matias diz que parar a guerra implica acabar com ocupação na Palestina

A eurodeputada do Bloco de Esquerda Marisa Matias defendeu este sábado que parar a guerra em Israel implica acabar com a ocupação do território palestiniano, sublinhando que as vítimas são a consequência dessa ocupação.

"As vítimas inocentes dos dois lados são o efeito da ocupação. Parar a guerra implica pôr fim ao `apartheid´ e à ocupação ilegal da Palestina por Israel", escreveu a eurodeputada na sua conta na rede social X (ex-Twitter).