Amigos coloridos

Os portugueses queixam-se por aí que metem demasiado dinheiro nos buracos da banca. Ingratos. Eles pagam, sim, mas depois têm a oportunidade de assistir às Comissões Parlamentares de Inquérito, onde ‘Os Grandes Devedores’ (podiam ser uma trupe, como ‘Os Comediantes de Lisboa’) vão lá proporcionar espectáculo. Assim foi com Joe Berardo. Assim foi com Luís Filipe Vieira. Queriam o quê? Entretenimento de borla?Infelizmente, a justiça não se comove com a qualidade dos artistas. Mais: com uma inveja ultrajante, parece que os nossos magistrados não admiram a beleza de certas amizades. José Sócrates, já se sabe, tinha um amigo para todas as ocasiões. Mas que dizer de um ‘Rei dos Frangos’, principal accionista do Benfica, que se depenava pelas dívidas de Vieira?