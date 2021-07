Temos homem

Rui Rio tem ambição. Disse ele: se tiver melhor resultado nas autárquicas do que Passos Coelho em 2017, continuarei de pedra e cal. Curioso: a comparação que interessa a Rio não é entre as legislativas de 2019 (que perdeu) e as de 2015 (que Passos venceu). É entre autárquicas: Rio pensa como um autarca e sabe que é quase impossível fazer pior do que em 2017.Se, no entanto, o resultado for igualmente vergonhoso, a fasquia pode descer mais um pouco. Uma vitória só em Lisboa ‘pagaria todos os outros objectivos’, disse José Silvano. E se nem isso acontecer?